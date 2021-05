Amici, Serena Marchese torna sui social: le parole commoventi. Dopo la sua eliminazione della scorsa sera, ha deciso di ringraziare tutti quelli che l’hanno sostenuta

Ieri è andata in onda la semifinale di Amici e i sette concorrenti in gara si sono sfidati tutti uno contro l’altro per accedere alla finale che si terrà sabato prossimo. I cinque che sono riusciti a raggiungere questo traguardo sono Aka7even, Sangiovanni, Giulia, Alessandro e Deddy. I due esclusi, invece, sono Serena e Tancredi, che sono ritornati a casa comunque felici di aver vissuto questa esperienza.

Serena Marchese, dopo l’eliminazione ad Amici torna sui social

Serena, una volta tornata a casa, ha deciso di fare un riepilogo di questa esperienza che le ha senza ombra di dubbio cambiato la vita. “Grazie infinitamente per il supporto e per l’affetto che ho ricevuto” comincia così il post che ha pubblicato su Instagram qualche ora fa. “Siete stati in tantissimi, anche in studio con me prima di esibirmi. Siete stati meravigliosi, e mi sono sentita amata. Spero di continuare con voi il mio percorso e di rendervi orgogliosi sempre. Vi adoro. Grazie, grazie, grazie. Ho il cuore che mi scoppia di gioia“.

Serena ora è tornata dalla sua famiglia, e dal suo amore Alessio che l’ha aspettata a braccia aperte in questi lunghi mesi trascorsi lontani.