Pippo Baudo, l’annuncio che non ti aspetti: utenti spiazzati

Pippo Baudo ha lasciato tutti senza parole. Il noto conduttore ha detto la sua in merito a un recente avvenimento.

Pippo Baudo ha stupito il pubblico. Lo storico conduttore si è espresso in merito a un recente avvenimento. Sono state proprio le sue drastiche dichiarazioni ad aver lasciato tutti senza parole.

Baudo ad Adnkronos ha detto la sua su quanto accaduto durante il concerto del primo maggio della Rai. Durante l’usuale ricorrenza infatti Fedez ha catturato l’attenzione. Il famoso rapper ha condotto un discorso che non era stato approvato dai direttori dell’emittente. Un discorso sul tema della necessità di avere maggiore uguaglianza e abbattere l’omotransfobia.

Innumerevoli i nomi di politici, e loro frasi discriminatorie, citati dal cantante. Da allora si è alzato un calderone e si sono aperti molti dibattiti sul tema della censura. Proprio su quanto accaduto Pippo ha espresso il suo pare.

Pippo Baudo: posizione netta

Drastica l’opinione di Pippo Baudo sul caso Fedez Rai. “Se avessi condotto io il Concertone del Primo Maggio avrei spento le telecamere”, le parole del conduttore. Baudo ha poi affermato come il rapper a suo avviso abbia esagerato.

“Fa ogni cosa per essere protagonista. Ha sbagliato a fare quel discorso in una sede che non era la sua. L’errore che ha commesso la Rai è stato quello di non dire che quel palcoscenico era il suo e a lei competeva l’autorizzazione”, sottolinea Baudo. Poi ha affermato come orami querelarlo sia troppo tardi e anzi secondo lui questo porterebbe maggiore visibilità al rapper.

Per il conduttore i temi affrontati da Fedez sono molto complessi. Sul Ddl Zan Baudo ha poi affermato come per lui il suo contenuto è già previsto nella Costituzione ai primi 12 articoli.