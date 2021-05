“Miss Yaman”, Diletta Leotta li stende tutti con una minigonna da brividi – FOTO

Diletta Leotta a bordo campo con un outfit che distrae i tifosi: la minigonna cortissima scatena le fantasie più proibite

La splendida giornalista di DAZN sta vivendo un weekend ricco di impegni. Diletta Leotta, che segue appassionatamente il calcio, si trova infatti a bordo campo per commentare tutti i match della serie A. Ieri sera era il turno di Fiorentina-Lazio, che la conduttrice ha analizzato in diretta con la competenza e l’abilità che la contraddistinguono. I tifosi, tuttavia, non rimangono incantati solamente dalle sue indiscusse capacità, ma anche dalla bellezza mozzafiato che ogni volta li stende. Risale proprio a ieri l’ultimo scatto postato dalla giornalista tramite Instagram: la minigonna inguinale ha letteralmente fatto perdere la testa agli spettatori.

Diletta Leotta, la minigonna inguinale li stende tutti – FOTO

