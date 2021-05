Francesca Ferragni ha regalato una perla sui social network condividendo una fotografia in cui indossa un bikini di colore giallo decisamente esplosivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Francesca Ferragni è la sorella della blogger di fama mondiale Chiara. Anche l’altra sorellina, Valentina, è famosa sui social network. La classe 1989 possiede ottimi numeri su Instagram: il suo profilo vanta ben 1,2 milioni di followers. Rispetto alla moglie di Fedez, tuttavia, la 32enne si occupa di tutt’altro e usa i network solo per divertirsi.

Nonostante ciò, la dentista (questa la sua professione) non evita di condividere scatti mostruosi sul web: il suo fisico da urlo e la sua bellezza stordente fanno letteralmente impazzire i tantissimi seguaci. Francesca, poco fa, ha piazzato uno scatto infuocato in cui indossa un bikini giallo decisamente esplosivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elisa, mozzafiato in spiaggia: è la “Mamma Rock” che tutti vorrebbero – FOTO

Francesca Ferragni in bikini è paurosa: che curve!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Potrebbe interessarti anche —>>> Federica Panicucci e Fargetta, la verità sul loro divorzio

Con l’arrivo del primo caldo, diversi personaggi famosi hanno deciso di fare il primo bagno. Tra questi c’è anche Francesca Ferragni: per lei relax in piscina in una strepitosa tenuta toscana. La sorella di Chiara ha superato a pieni voti la prova costume: fisico mozzafiato e curve esplosive in bella mostra.

La dentista indossa per l’occasione un bikini giallo che fa fatica a contenere il suo davanzale fenomenale. Il ventre merita solo applausi e l’addome è davvero eccezionale. Gli occhiali coprono il suo sguardo, ma le sue labbra irresistibili non passano inosservate. L’immagine ha già superato quota 25mila likes, ottenendo anche tantissimi commenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Francesca, qualche giorno fa, lasciò i suo seguaci a bocca aperta condividendo una fotografia in cui indossava un vestitino cortissimo: le sue gambe scoperte erano un bel vedere.