Federica Panicucci e Fargetta, la verità sul loro divorzio

La verità su quel legame spezzato che portò la coppia composta da Federica Panicucci e Mario Fargetta verso il divorzio.

La celebre coppia composta dalla bellissima conduttrice Federica Panicucci ed il noto disc jockey lombardo, Mario Fargetta, riuscì a coronare felicemente il loro sogno d’amore sorvolando a nozze nel lontano 2006. Allo scadere del nono anno di legame matrimoniale però, i due non riuscirò a festeggiare la prima decade, pronunciandosi per la separazione proprio durante il 2015. Prima delle grande promessa Federica e Mario erano una delle coppie più chiacchierate ed ammirate durante gli anni novanta. Sia per i fortunatissimi esordi alla carriera di entrambi, che per il loro palpabile affiatamento.

Cosa è successo realmente tra i due per spingerli ad una definitiva separazione? Scopriamolo insieme.

Federica Panicucci e Mario Fargetta: la verità sul loro divorzio

Un dettaglio non trascurabile nei riguardi di una delle più belle coppie del secolo scorso è sicuramente il frutto del loro amore. Dall’unione della conduttrice e dell’artista musicale nacquero infatti a distanza di soli due anni i loro meravigliosi bambini. La primogenita, Sofia, venuta al mondo nel 2005, e poco più tardi arrivò anche il piccolo Mattia.

Secondo una dichiarazione che rilasciò la stessa Federica nei mesi immediatamente antecedenti alla loro ufficiale separazione, pare sia racchiuso tutto il senso e le modalità del loro divorzio. Le prime difficoltà giunsero a tre anni dalla loro separazione. Federica in primis sembrava cercare i suoi spazi, e nonostante il forte legame di rispetto ed amicizia con l’allora marito, poi qualcosa cambiò definitivamente. Seguirono numerose indiscrezioni. Molte sottolineavano come Federica non fosse realmente la persona tranquilla che cercava di apparire. Poi, fortunatamente, la verità dovette giungere a calmare le acque.

“Con immenso dispiacere ma con la serenità“, dichiarò in tal modo la showgirl ad un settimanale le dinamiche della separazione. E soltanto dopo aver “ponderato insieme la decisione e dalla consapevolezza di un legame di affetto, stima e rispetto che rimane saldo, anche in nome dei figli“. Si comprese che: “Resteranno sempre e comunque genitori e faranno del loro meglio per crescere i figli in un clima di affettuosa condivisione”.

Adesso Federica si mostra ancora spensierata come un tempo nella vita di tutti i giorni, la sua carriera procede al meglio, ed è legata sentimentalmente da tempo con l’imprenditore Marco Bacini. La coppia sembra essere salda ed appagata. Tant’è che la stessa presentatrice nativa di Cecina non manca di aggiornare il suo Instagram con tanto di semplici ma accurate dediche d’amore.