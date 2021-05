“Bellissima”, Rossella Fiamingo baciata dal sole in vista del traguardo più grande – FOTO

Rossella Fiamingo, schermitrice italiana, baciata dal sole della sua Sicilia. Mostra su Instagram immagini che descrivono il suo mondo, dentro e fuori l’ambito sportivo. Scopriamo tutto su di lei e il prossimo appuntamento da non perdere

“Il mare è il luogo dove mi sento ascoltata, è dove mi sento a casa”. Queste sono le parole lasciate sul proprio profilo Instagram dall’atleta Rossella Fiamingo, associate a una foto suggestiva che la ritrae in una serata primaverile con lo sguardo perso nell’orizzonte.

Per una siciliana come lei, il mare è un elemento che prende l’anima, viscerale, che ha cullato da sempre i suoi sogni da bambina che l’hanno portata a essere una numero uno nel mondo della scherma e motivo d’orgoglio per una nazione intera. Classe 1991, nata a Catania, la Fiamingo ha portato a casa nel 2016 una medaglia d’argento conquistata ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro (prima medaglia olimpica individuale nella storia della spada femminile italiana). Ha vinto per due volte consecutive la medaglia d’oro nella spada individuale ai mondiali di Kazan 2014 e di Mosca 2015.

Sta per arrivare un altro prestigioso appuntamento.

Rossella Fiamingo: un’estate di grandi prove

