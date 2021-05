Elodie è sempre meravigliosa in bikini: il balletto provocante da lei condiviso ha infiammato il web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie è sicuramente una delle cantanti più amate dell’intero panorama italiano. La romana è stata lanciata dal programma targato Mediaset ‘Amici di Maria De Filippi’ nell’edizione del 2016. Il vincitore fu Sergio Sylvestre, ma il premio della Critica e il premio RTL 102.5 andarono proprio alla classe 1990.

La Di Patrizi non è soltanto estremamente talentuosa, ma anche molto bella. Le sue fotografie su Instagram sono sempre spettacolari e non a caso è nuova ambassador di Bulgari. Un suo video in cui balla in maniera estremamente provocante ha infiammato il web: la cantante in bikini è davvero magnifica.

Elodie balla in modo provocante: il video infiamma il web

