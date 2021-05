Meravigliosa posa in questa mattina estiva per Giulia Provvedi, in costume nella posa spontanea è uno spettacolo da non perdere.

Una “posa spontanea” per la bellissima ventisettenne, Giulia Provvedi, artista musicale e ed elemento fondante dell’intimo duo composto assieme alla sorella, Silvia, de “Le Donatella“. Sorelle gemelle, classe 1993, le giovanissime amano trascorrere il tempo dedicandosi alle loro passioni, quali la musica, sketch divertenti di vita quotidiana, e meravigliose istantanee di luoghi naturali. Ed al contempo condividerle con i loro ammiratori.

In seguito all’uscita di uno dei più amati e recenti brani, come “One Love” nel 2019, Giulia sceglie di iniziare al meglio l’estate, concedendosi una giornata di relax in riva alla spiaggia. Ecco quale sarà risultato finale della scelta.

Le Donatella, Giulia Provvedi: superba sulla riva “”Amante di…”

Così parla entusiasta Giulia del suo ultimo scatto sulla riva di questa mattina. Bellissima nel costume dal duo, anche lì, di tinte pastello iconiche anni ’90. C’è chi risponderà con un simpatico “che voglia di Mare…“. Eppure in riva al lago, “l’amante delle pose spontanee“, ha immediatamente riscontrato un’infinità di apprezzamenti.

Ad un ora dalla pubblicazione del suo post su Instagram, l’artista ne riceve ben 44 mila, dimostrando un desiderio di un’estate 2021 che sicuramente possa essere all’insegna della spensieratezza e chissà se non l’idea perfetta per una nuova hit per accompagnarla…

Ventisette anni e sentirli tutti… Ma in consapevolezza. “Qui eravate qui al Lago Maggiore??“, pur non sapendo il nome esatto della suggestiva località, ma potendola soltanto immaginare, le Donatella hanno scaldato il cuore del loro pubblico. Ora, nel frattempo, non resta che sperare in un loro nuovo brano.