Feroce aggressione: ragazzo picchiato come Willy Monteiro. Due arresti

Un altro ragazzo è stato picchiato a sangue fino a farlo svenire, proprio come Willy Monteiro Duarte. Due responsabili sono in arresto per tentato omicidio

Una feroce aggressione torna a preoccupare il Lazio. Dopo la tragica morte di Willy Monteiro Duarte, un altro ragazzo è stato picchiato a sangue fino a farlo svenire. Stavolta è avvenuto a Sezze, in provincia di Latina. Un giovane di origine romena, fu preso ripetutamente a schiaffi e pugni, nel bel mezzo di una strada affollata, lasciandolo a terra incosciente. L’unica differenza fra i due casi è che la vittima è stata soccorsa in tempo.

L’episodio di violenza si è registrato lo scorso 30 marzo, e oggi arriva la notizia che la polizia è riuscita a rintracciare i presunti responsabili di tanta ferocia. La Procura ha emanato due ordinanze di custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Si tratta di due giovanissimi: un minore, 17enne di Priverno, che ora si trova all’Istituto Penale Minorile ed un 20enne di Sezze, adesso in prigione.

Feroce aggressione: picchiato come Willy Monteiro. Due arresti

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Latina. Gli accertamenti sono cominciati a seguito del ricovero in ospedale della vittima. Gli agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’aggressione. Da quanto emerge sarebbe stato il 17enne a colpire per primo la vittima con uno schiaffo al volto.

A lui si sarebbe aggiunto l’amico ventenne, pugile amatoriale, che avrebbe sferrato un forte pugno al mento del ragazzo romeno. Il colpo l’avrebbe destabilizzato e fatto cadere a terra: nell’impatto con l’asfalto, il giovane si è fratturato il cranio e ha subìto un’emorragia cerebrale. Il motivo di tanta violenza? Secondo gli inquirenti sarebbe unicamente la voglia di sfogarsi. I due hanno preso di mira la vittima perché ubriaca.

La Questura di Latina ha inoltre denunciato il clima di omertà in cui gli inquirenti hanno dovuto svolgere le indagini. In un comunicato si legge: “Nonostante l’accertata presenza di numerose persone sul posto, in pieno centro cittadino del paese, i poliziotti hanno riscontrato ritrosia e notevole difficoltà nel trovare testimoni diretti dell’accaduto. Ma le minuziose investigazioni svolte, corroborate da attività di natura tecnica, hanno chiarito la dinamica dei fatti”.