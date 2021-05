Terribile schianto in moto: morto giovane padre

Un uomo di 37 anni, padre di due figli, è morto nella serata di ieri in un incidente in moto avvenuto a Camucia, frazione di Cortona (Arezzo).

Un incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri a Camucia, frazione di Cortona (Arezzo). A perdere la vita, un uomo di 37 anni che viaggiava a bordo della propria moto schiantatasi contro un’auto lungo la statale 71. Sul luogo dell’impatto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per il centauro, deceduto per le gravissime ferite riportate. Oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando sulla dinamica dell’incidente stradale.

Nella serata di ieri, domenica 9 maggio, un uomo ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto sulla statale 71 nel territorio di Camucia, frazione del comune di Cortona, in provincia di Arezzo. La vittima è Giulio Innocenzi, farmacista 37enne e padre di due figli. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de La Nazione, Innocenzi stava rientrando a casa a bordo della sua moto, una Harley Davidson che, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro un’Alfa Romeo. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane padre.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Lo staff medico ha dichiarato il decesso sul luogo dello schianto. I soccorritori avevano anche allertato l’elisoccorso che è stato poi fatto rientrare. Lievemente ferito il conducente dell’automobile che, riferisce La Nazione, ha riportato solo alcune contusioni.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti di legge per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e risalire ad eventuali responsabilità.

Sotto choc l’intera comunità locale, dove Innocenzi era molto conosciuto. Il 37enne, titolare di una farmacia a Capolona, lascia la compagna e due figli di due e cinque anni.