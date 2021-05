Ilary Blasi in dolce compagnia durante il viaggio: il commento di Totti. La conduttrice dell’Isola dei Famosi si sta preparando a questa nuova puntata che andrà in onda questa sera

Ilary Blasi è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate del mondo della televisione. Ha conquistato tutti tantissimi anni fa e da allora la sua carriera è stata tutta in discesa, le persone hanno smesso di considerarla solo come “moglie di Francesco Totti” e hanno cominciato a riconoscerne il talento che l’ha portata a diventare uno dei personaggi televisivi più apprezzati.

Ilary Blasi in viaggio per l’Isola dei Famosi: il commento di Totti è virale

Dopo due anni di assenza dal mondo della televisione ha deciso di ritornare sotto ai riflettori per condurre questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Quando è cominciato a circolare il suo nome, i telespettatori hanno provato entusiasmo alla sola idea di rivederla dopo il lungo periodo di lontananza dove Ilary si è dedicata alla sua famiglia. Purtroppo questa edizione è stata molto sfortunata: i concorrenti più forti e più amati hanno avuto degli infortuni o subito dei problemi che li hanno portati ad abbandonare il programma prima della fine.

Nonostante questo, Ilary sta facendo del suo meglio per risollevare l’umore del programma e ora è in partenza per Milano per la nuova puntata che la aspetta. “Sono in dolce compagnia” scrive, riferendosi alla sua bevanda. Totti risponde: “L’importante è che sia una compagnia al femminile!”.