Giunge da Eleonora Daniele, verso la fine della sua edizione a “Storie Italiane”, lo spoiler sul prossimo nome alla conduzione.

Uno dei programmi più amati durante quest’ultimo anno sta ormai per salutare i suoi telespettatori. Pare proprio che il fortunato “Storie Italiane“, capitanato dalla bellissima conduttrice e giornalista padovana, Eleonora Daniele, stia per avvisare un importante cambiamento di rotta, soprattutto per quel che riguarderà i palinsesti in seguito alla pausa estiva.

La trasmissione darà il suo ufficiale arrivederci al suo pubblico il prossimo 25 giugno. Per quel che riguarda la prossima edizione invece è la stessa Eleonora a dare importanti delucidazioni durante la messa in onda della trasmissione. Scopriamo adesso di più sull’imminente ascesa.

Leggi anche —>>> Elisa, mozzafiato in spiaggia: è la “Mamma Rock” che tutti vorrebbero – FOTO

Eleonora Daniele alla fine di “Storie Italiane”, il cambio di guardia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ascolti_tv (@ascoltitv_official)

Potrebbe interessarti anche —>>> Federica Panicucci e Fargetta, la verità sul loro divorzio

Mentre a partire dai primi giorni di luglio nella fascia oraria prediletta dalla Daniele sul primo canale Rai si appresenterà a sopraggiungere il programma ancora non ben assestato sui rotocalchi, ma condotto dalla splendida attrice partenopea, Serena Autieri, le prime indiscrezioni sulla sua sostituzione iniziano a prendere piede.

La stessa giornalista padovana pare che abbia lanciato ultimamente in diretta delle allusioni a proposito della sua sostituzione. Nel frattempo però i telespettatori, ancora nel dubbio pare che sperino in una sua riconferma e continuino ad annullare sempre più il livello di audience che ha ben giovato finora al programma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

La bella notizia è però che, rispetto alla scorsa programmazione 2020, l’appuntamento con Daniela sarà prolungato e fino alla fine di giugno accompagnerà le mattine di tutti gli italiani. Il presentatore Marco Liorni, che l’estate passata prese il suo posto su Rai Uno sembrerebbe invece non essere stato ancore menzionato. Non resta che attendere.