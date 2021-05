Oggi è un altro giorno, ospite il figlio di Gabriella Ferri: chi è Seva Borzak Jr

A Oggi è un altro giorno, il programma di Rai Uno condotto da Serena Bortone, l’ospite è il figlio di Gabriella Ferri: Seva Borzak Jr.

“Mia madre era una musicista incredibile che ha avuto il coraggio di esplorare e ricercare, trovando nuovi spunti. Era qualcosa di straordinario“. Con queste parole esordisce Seva Borzak Jr, figlio della grande artista Gabriella Ferri.

Gabriella Ferri, così parlava del figlio Seva Borzak

La musica per lei era ossigeno, la usava per tirarsi fuori dalle cose della vita quotidiana. Questo il racconto di Seva Borzak Jr della sua mamma Gabriella Ferri. “Avevo totale confidenza con mia madre, – racconta Seva – quando mi sono innamorato in seconda elementare io glielo dissi. Le potevo dire tutto e non avevo alcun pudore. Lei mi consigliava di fare tutto con amore“.

Seva Borzak era figlio della cantante Gabriella Ferri e Seva Borzak, capo della rca sudamericana. I due sono stati sposati per trent’anni. “Lui l’ha sempre sostenuta, è stato un amore molto profondo“.

Gabriella Ferri partecipò al festival di Sanremo con Stevie Wonder, faceva delle cose molto all’avanguardia e il pubblico a quel tempo non era ancora pronto. La cantante è morta cadendo da un balcone della sua casa di campagna.

“E’ stato un giorno molto tragico – racconta Seva – mia madre era in un periodo positivo e aveva ripreso a lavorare. Era felice del mio ritorno con i miei figli perché io vivevo negli Stati Uniti da molti anni“.

A Gabriella Ferri verrà dedicata anche una piazza di Roma nel quartiere di Testaccio. “Questa piazza è stata intitolata a mia madre – racconta il figlio – e noi siamo orgogliosi e grati alla città di Roma per questo omaggio a quella che veniva considerata la voce di Roma. Mi auguro che a settembre, in occasione del compleanno di mamma potremo organizzare un grande evento”.

“Mia madre – conclude Seva – è presente nel cuore di coloro che l’hanno amata e dei giovani che la stanno scoprendo adesso perché lei aveva una voce futuristica e molto attuale. Quando penso a lei ho tanti ricordi molto intimi e sono ricordi che tengo stretti nel cuore e che mi fanno sentire la nostalgia e il dolore del ritorno a casa“.