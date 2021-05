Italia, il mare più bello per quest’estate: si alzano le bandiere blu

Via libera per le vacanze estive in Italia, la penisola si affaccia felicemente all’estete: sventolano le bandiere blu sui litorali.

Le spiagge della penisola raggiungono il primato sperato in fatto acque pulite e si dà in tal modo felicemente il via alla stagione estiva 2021. Una lunga liste di località costiere e spiagge in Italia a cui è stata conferita la bandiera blu, che adesso sventolando andrà ad accogliere i nuovi turisti di questa annualità. Oltre all’ottimale stato in cui verterebbero infatti le acque di tali località, si aggiudicano il primato anche per quel che riguarda l’accoglienza.

La stessa organizzazione non governativa internazionale della Foundation for Environmental Education si è dedicata a stilare i nomi delle seguenti località italiane.

Italia, le acque più pulite d’Europa: sventolano le bandiere blu

In primis una quindicina di nuove proposte per l’Italia in questa prossima estate. Al vertice la regione abruzzese con Pescara e Francavilla al Mare. Poi ci si sposta verso il sud della penisola toccando punte costiere come la meravigliosa località turistica di Diamante, sulla costa ionica calabrese.

A seguire Lazio, Campania, Puglia e Sardegna. Altra prescelta dall’organizzazione sarà l’accoglienza balneare di Modica nell’isola siciliana riconfermando il primato ugualmente all’iconica Marina di Policoro in Lucania. Ognuna di queste località, oltre a dimostrare la sua bellezza incontaminata, è stata per lo più premiata anche in merito alla sua compatibilità con l’ambiente.

Non da meno sarà il nord della penisola, toccando località frulliate quali il Porto Marina, e ligure del Porto di Bordighera. In conclusione anche la Puglia ed il Veneto, meta generalmente meno gettonata nei periodi estivi vedrà una promettente e straordinaria riconferma.