Costanza Caracciolo in camicia trasparente: spuntano due dettagli-FOTO

Costanza Caracciolo bellissima allo specchio: il suo selfie non passa inosservato e qualcuno nota due dettagli bollenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Bellissima come sempre Costanza Caracciolo, l’ex velina è rimasta ancora oggi nel cuore degli italiani. Basta guardare il suo profilo Instagram per vedere come la Caracciolo sia seguita da oltre un milione di followers.

Sui social Costanza condivide momenti dedicati al lavoro, aggiornando quindi periodicamente i propri progetti lavorativi ma non mancano gli angoli di vita privata, quindi scatti con la famiglia, con le bambine o semplici momenti di vita quotidiana. Il suo sorriso contagioso, la sua semplicità fanno sempre breccia nel cuore degli utenti.

In questa foto Costanza sta prestando il proprio volto per Guess, indossando un abito rosa cipria della nuova collezione ed i gioielli del medesimo brand, un contest lanciato per la festa della mamma. Boom di like e reazioni positive del web.

Costanza Caracciolo, selfie infuocato allo specchio: sublime

