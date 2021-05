“Rhianna te spiccia casa” Elodie, il balletto bollente in un VIDEO. Atomica

“Dea”. Elodie in body a lezione di danza è una bomba atomica. La cantante ha pubblicato uno scatto sul suo profilo di Instagram che ha fatto impazzire i suoi fans

Elodie è una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale italiano. Ha esordito qualche anno fa quando ha partecipato ad Amici, una edizione che per lei non è stata molto fortunata, ma con il passare degli anni ha dimostrato che anche se non vinci il programma di Maria De Filippi puoi diventare una cantante amatissima e fare la carriera che hai sempre desiderato, basta costanza e determinazione.

Elodie e il balletto mentre è a lezione di danza: una Dea

Elodie, all’improvviso, è riuscita a spiccare il volo ed è diventata la cantante amata che è oggi. Tra canzoni di successo e hit che hanno fatto ballare per estati intere, ha conquistato veramente tutti. Quest’anno ha raggiunto un traguardo importantissimo: da big in gara di Sanremo, è arrivata a diventare una delle ospiti d’onore del Festival. Con i suoi abiti ha incantato tutti e ha avuto modo di farsi conoscere anche come persona, raccontando la sua storia e presentando ai telespettatori la persona che mai aveva mostrato nel corso della sua lunga carriera.

Per diventare un’artista a tutti gli effetti, sta cercando di migliorare in ogni campo e sta prendendo anche lezioni di danza. Ha pubblicato un video di lei in sala che balla e si diverte: in pochissimi minuti ha raccolto tantissimi likes.