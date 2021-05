Denise Pipitone “è qui in Italia , vi dico dove” gli inquirenti volano dalla ragazza segnalata

Denise Pipitone. Dopo il rinnovato interesse mediatico sulla vicenda della bambina scomparsa da Mazara de Vallo 17 anni fa, trapelano novità sul caso. Una giovane donna di 21 anni potrebbe essere proprio la bambina scomparsa

Com’è noto, i riflettori si sono riaccesi ultimamente sulla vicenda di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1° Settembre 2004 da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, mentre stava giocando di fronte alla casa della propria nonna. Dopo 17 anni dal suo rapimento, si pensava che l’identità di una ragazza russa di nome Olesya Rostova, alla ricerca della propria famiglia d’origine e dall’incredibile somiglianza con la madre di Denise, Piera Maggio, potesse combaciare con quella della piccola. Purtroppo, le verifiche hanno accertato che non è così.

Oggi trapela una novità al riguardo. Una giovane donna calabrese potrebbe essere la bambina scomparsa. Scopriamo di più.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Denise Pipitone: parla la guardia giurata: “Vi dico cosa ho visto quel giorno”

Denise Pipitone: la sua identità potrebbe combaciare con quella di una ragazza calabrese

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Denise Pipitone, intervista choc a La Vita in Diretta: “E’ una cosa segreta”

Su segnalazione di una privata cittadina, si stanno operando tutte le verifiche del caso per constatare se l’identità di Denise Pipitone, rapita nel 2004, possa combaciare con quella di una giovane donna calabrese di 21 anni, età che dovrebbe avere oggi la bambina.

Secondo quanto riferito dal quotidiano “La Repubblica“, è stata segnalata ai carabinieti una ragazza di origini romene a Scalea, in provincia di Cosenza. Una commerciante del luogo avrebbe notato enormi somiglianze con le foto divulgate quotidianamente dai media. E’ stata dunque informata la procura di Marsala che ha ordinato accertamenti sulla vicenda.

La giovane calabrese si chiamerebbe anche lei Denise, è stata rintracciata nel campo rom dove vive, e non si sarebbe sottratta all’interrogatorio delle forze dell’ordine. Molto collaborativa, avrebbe inoltre raccontato la sua storia, fornito generalità complete e modalità per mettersi in contatto con i suoi genitori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Ai magistrati di Marsala spetterà il compito di valutare se sia il caso di procedere con l’esame del DNA.