“So beautiful”. Giulia De Lellis bella come il sole incanta i social FOTO

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram senza ombra di dubbio. Ha esordito cinque anni fa quando ha partecipato al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove è possibile trovare l’amore e un compagno per la vita. Lei pensava di averlo fatto, Andrea Damante è stato davvero il suo grande amore anche se le cose non sono finite proprio nel migliore dei modi.

Giulia De Lellis felice insieme a Carlo e a Penelope: “Amore folle”

Giulia sta vivendo un periodo davvero molto fortunato, sia professionalmente che a livello amoroso. Sta raggiungendo tanti traguardi importanti, quest’anno ha esordito sia come attrice e tra poco meno di un mese esordirà come conduttrice per il nuovo format televisivo Love Island. Anche l’amore va a gonfie vele: l’estate scorsa ha conosciuto a Forte dei Marmi Carlo Beretta, con cui ha cominciato una storia che non pensava sarebbe diventata così importante ma che va avanti da quasi un anno. Giulia insieme a lui sembra felice come non lo è mai stata prima.

Intanto, tra amore e lavoro, si sta godendo anche la sua famiglia che vive lontana da lei: qualche giorno fa è tornata a Roma per festeggiare il compleanno della piccola Penelope, la sua ultima nipotina, che ha compiuto due anni.