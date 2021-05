Una sessantina di vigili del fuoco sono stati mobilitati la scorsa domenica mattina (9 maggio) per domare l’esplosione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ma Quali: la lumière, le vent (@quali_du_lumiere)

Una triste notizia da Meurthe-et-Moselle, dove un violentissimo incendio ha distrutto una stalla provocando la morte di 7 cavalli. La tragedia si è consumata in una località non lontana dal villaggio di Lupcourt, nella Francia nord-orientale. Le fiamme sono divampate la sera della scorsa domenica (9 maggio). La morte degli equini è stata confermata dai vigili del fuoco, circa sessanta quelli accorsi per domare le fiamme, estinte definitivamente intorno alle ore 12:00. Secondo le dichiarazioni ufficiali citate dai media locali, anche un membro del personale della struttura è rimasto lievemente ferito: la vittima stava cercando di salvare gli animali.

LEGGI ANCHE >>> Duplice omicidio: dipendente apre il fuoco e uccide il capo e un collega

In totale 35 cavalli salvati

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Orrore sulle rive del fiume: ripescati almeno 40 corpi

Secondo quanto riferiscono i notiziari francesi, l’incendio è scoppiato domenica mattina, intorno alle ore 11:00, in una stalla a Lupcourt, non lontano dalla zona industriale di Ludres. “Non riuscivamo a vedere neanche a un metro di distanza” – ha confidato ai media il direttore e portavoce della squadra dei vigili del fuoco – “quando siamo giunti al lato destro della struttura, i box dei cavalli erano completamente carbonizzati.”

Il motivo della deflagrazione è attualmente sconosciuto. I rapporti si limitano a riferire che le fiamme hanno invaso nella scuderia Bedon, un capannone di 1.500 mq, dove “paglia e foraggio all’interno” hanno presto alimentato le fiamme, “aprendo il tetto e carbonizzando due vetture parcheggiate nelle vicinanze“.

In attesa dei soccorsi, il personale della fattoria ha provato in tutti i modi a salvare gli animali, aprendo quante più porte possibili. Tra questi, un 59enne è rimasto leggermente ustionato ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale centrale. In totale sono 35 i cavalli salvati, di cui quattro grazie all’intervento di una squadra di vigili del fuoco specializzata nel soccorso ad animali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da pictures 📸 (@gogopicturs)

Altri due equini erano fuggiti nel bosco adiacente alla scuderia. Gli animali sono stati ritrovati in seguito ritrovati dai residenti locali.

Fonte L’Est Républicain