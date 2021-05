Terribile incidente con un furgone: muore giovane padre

Un uomo di 35 anni è deceduto nelle prime ore di stamattina in seguito a un incidente incorso mentre era alla guida del suo furgone. La tragedia è avvenuta a San Severino Marche, in provincia di Macerata

Una tragedia immane si è consumata nelle prime ore del mattino del giorno corrente a San Severino Marche, in provincia di Macerata. Un uomo di 35 anni è deceduto in seguito a uno schianto avvenuto mentre si trovava a bordo del suo furgone. Nonostante l’intervento dei soccorsi e la corsa in ospedale, le sue condizioni gravi non hanno lasciato margine di ripresa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Schianto fatale per due centauri, erano padre e figlia. La dinamica

Grave Incidente a San Severino Marche: muore un giovane padre di 35 anni

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tragedia in pista: pilota muore durante una gara

Si chiamava Gianluca Mosconi, il 35enne muratore di San Severino Marche (Macerata), deceduto in seguito a un fatale schianto avvenuto mentre era a bordo di un furgone. L’uomo si stava recando a lavoro come ogni mattina quando, intorno alle 7.30 odierne, mentre stava percorrendo la strada provinciale 361, ha perso il controllo del proprio mezzo per motivi ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta e ha impattato contro un camion di un cantiere mobile, in sosta per l’asfaltatura del manto stradale.

Secondo quanto riportato dai media locali, i primi soccorsi sono arrivati tempestivamente. I vigili del fuoco hanno estratto Gianluca Mosconi dall’abitacolo ancora in vita ed è stato portato con urgenza presso gli Ospedali Riuniti di Ancona Torrette dal personale del 118 in eliambulanza. Una corsa contro il tempo per riuscire a salvarlo. Purtroppo, le sue ferite dopo l’incidente sono risultate talmente gravi da non lasciare scampo e si è spento inesorabilmente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il 35enne lascia sua moglie di nome Claudia Vitali e due figli di 14 e 7 anni. Avrebbe compiuto 36 il mese prossimo. Ancora da accertare i motivi che hanno portato alla tragedia.