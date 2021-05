Loredana Lecciso: l’errore clamoroso. Come l’avrà presa Jasmine?

Loredana Lecciso. La compagna del noto cantante Albano Carrisi ha rilasciato un’intervista, anticipando un po’ troppo al riguardo sul suo profilo Instagram. Ha svelato una novità eclatante sulla figlia Jasmine

Loredana Lecciso è lontana già da tempo dai meccanismi televisivi dopo aver vissuto un periodo di presenza (quasi) perenne sul piccolo schermo negli anni passati. Oggi è però molto attiva sul suo profilo Instagram che periodicamente aggiorna con immagini suggestive della sua vita privata con i figli, il compagno (il famosissimo cantante Albano Carrisi), gli hobby e tutto ciò che la circonda nella tenuta di Cellino San Marco dove risiede.

Ultimamente ha rilasciato un’intervista per il settimanale Nuovo di Cairo Editore, diretto da Riccardo Signoretti, che sarà a disposizione del pubblico da venerdì prossimo. Nell’annunciare tale evento, la Lecciso ha pubblicato una Instagram story in cui ha svelato un po’ troppo riguardo un futuro progetto della figlia Jasmine che, a quanto pare, era ancora top secret. Di cosa si tratta?

Loredana Lecciso rivela un po’ troppo sui progetti di Jasmine

Jasmine Carrisi ha deciso di percorrere la stessa via del celebre padre e di aprirsi un suo varco nel mondo dello spettacolo. Nonostante la giovane età (ha solo 19 anni), ha inserito qualche tacca importante nel suo curriculum.

L’abbiamo vista accompagnare proprio Al Bano tra novembre e dicembre dell’anno scorso nelle vesti di giudice del programma di Rai Uno, The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. Prima di questa sua apparizione sul piccolo schermo, aveva fatto il suo debutto in ambito musicale incidendo il suo primo singolo dal titolo Ego. Allontanandosi dalle sonorità melodiche del famoso genitore, ha scelto di cimentarsi con toni più trap.

Il primo tentativo non è stato tra i più fortunati, la critica e il pubblico non ha gradito particolarmente ma ci sono tutti i margini per ritentare e migliorare. Per questo motivo, a quanto pare, Jasmine Carrisi ci riprova e ha in uscita un nuovo pezzo.

E’ proprio questo lo spoiler che la madre, Loredana Lecciso, si è lasciata sfuggire su Instagram in un’anticipazione dell’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo. Come l’avrà presa la ragazza? A giudicare dal magnifico rapporto che ha con la madre, non dovrebbero esserci stati troppi screzi.

Dalle parole della Lecciso si evince anche un particolare interessante che riguarda il Festival di Sanremo, la kermesse musicale più famosa del nostro paese. Non è escluso, infatti, che la piccola di casa Carrisi possa parteciparvi insieme ad Albano.