LOL – Chi ride è fuori, Katia Follesa: dimagrire l’ha penalizzata. Il motivo

Una delle protagoniste più divertenti di Lol – Chi ride è fuori, Katia Follesa, ha recentemente subito un drastico dimagrimento che l’ha portata a un miglioramento del suo stato di salute ma che ha comportato anche un lato negativo. Scopriamo quale

Katia Follesa ha guadagnato un ottimo secondo posto durante la prima edizione del popolarissimo programma LOL – Chi ride è fuori. Il format di Amazon Prime Video ha guadagnato diffusi consensi. Dieci comici chiusi in una stanza per sei ore alle prese con la sfida più grande: far ridere gli altri senza cadere essi stessi nel tranello di sganasciarsi per le battute dei compagni d’avventura.

La Follesa ha fatto un percorso ineccepibile, concludendolo nella sua interezza; solo allo spareggio finale si è lasciata andare a un sorrisino, “combattendo” contro Ciro Priello che è risultato il vincitore definitivo.

Sicuramente vi ricorderete degli inizi della carriera della famosa comica; ha esordito in duo a Zelig in duo con Valeria Graci. I loro sketch rimangono ancora impressi nella memoria e non perdono mordente di ilarità. L’abbiamo vista ultimamente attiva sul canale Real Time in compagnia di Damiano Carrara alla guida di Cake star – Pasticcerie.

Ha perso un ingente quantità di peso, circa 20 kg. Questo suo cambiamento fisico ha portato sicuramente benefici ma anche un lato negativo. Scopriamo quale.

Katia Follesa di LOL – chi ride è fuori: perché dimagrire l’ha penalizzata

Uno dei pezzi più esilaranti di Katia Follesa, portato anche durante LOL – chi ride è fuori per far ridere i colleghi, è quello di Barbia – Tris di Primi: una sorta di presa in giro alle forme irreali della popolare bambola. Lo sketch aveva in senso in virtù delle rotondità e delle forme generose dell’attrice. Essendosi sottoposta a una dieta dimagrante che ha portato evidentemente i suoi frutti, viene a mancare il presupposto principale.

La perdita di peso non è stata meramente una scelta estetica ma un fatto di salute. La stessa Follesa ha dichiarato di essere stata seguita nel suo percorso di benessere da personale medico competente. Inoltre, soffrendo di una patologia cardiaca, è stato un aiuto ulteriore per stare bene nel suo corpo. “Ho un problema congenito al cuore” – ha detto – “Ho seguito le regole dettate da un nutrizionista e faccio sport guidata da un personal trainer tre volte a settimana. Ho rinunciato a uno stile di vita “pasticcione” per uno più sano”.

Katia Follesa ha già ricevuto il vaccino anti Covid19, nonostante la giovane età, proprio in virtù di questa sua patologia. “Devo prendere medicine ma la malattia è sotto controllo e per ora non sono previsti interventi chirurgici”.

Addio dunque a Barbie Tris di primi? “Il concetto di Barbie Tris di Primi è che la mia versione della bambola sia abbastanza rotonda e formosa e, essendo io diventata fi*a, quella roba lì mi va a morire”.