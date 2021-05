Barbara D’Urso furiosa contro Diletta Leotta: il duro sfogo della conduttrice

Barbara D’Urso ha commentato duramente uno sfogo di Diletta Leotta affidato ai social network e più precisamente a Instagram: le parole della conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La conduttrice di Pomeriggio Cinque e altri show di intrattenimento e notizie Barbara D’Urso ha attaccato durante il suo programma la giornalista inviata di Dazn Diletta Leotta. Tutto è nato da un post pubblicato proprio da quest’ultima sui propri social network, ovvero su Instagram. Entrando nei particolari si è detta infastidita da un certo atteggiamento molto “gossipparo” della stampa italiana che le aveva attribuito un presunto flirt con Ryan Friedkin, il vicepresidente della società calcistica Roma.

Inoltre sul settimanale ‘Oggi‘ sono state diffuse le foto di un bacio tra i due. La Leotta ha detto di essersi proprio stufata di certo “giornalismo spazzatura” e “leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare. Ed è inaccettabile”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Sei uno schianto: Diletta Leotta scollatura generosa, fan in estasi – FOTO

Barbara D’Urso contro Diletta Leotta: “Deve ringraziare i paparazzi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Denise Pipitone, l’audio esclusivo a Pomeriggio 5: Barbara D’Urso fa un annuncio

La giornalista inviata di Dazn ha poi proseguito il suo duro sfogo su Instagram in cui ha affermato che non è possibile per lei fare uno spot con un calciatore che subito si urla alla love story oppure stare con un ragazzo bellissimo e deve essere per forza tutto inventato, riferendosi a Can Yaman. Inoltre ha detto che non si dovrebbero dire falsità per amore dei lettori e di chi le vuole bene e “anche per amore di mia nonna, che a ottant’anni crede, sbagliando, a tutto quello che scrivono i giornali”. Conclude il suo commento con una frase iconica a Roma e non solo: “Quanno ce vo’ ce vo'”!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

“Io dico sempre grazie ai paparazzi ed ai giornalisti – ha tuonato Barbara D’Urso in risposta a Diletta Leotta -. Se non ci fossero loro, magari esisteremmo meno dal punto di vista mediatico. La Leotta è una ragazza molto carina, ma ha costruito il suo personaggio su cose del genere. Tutti noi abbiamo vissuto con i paparazzi sotto casa. Mi hanno dato mille fidanzati non veri. Io ci ho sempre riso, evviva i paparazzi”! E conclude sarcastica: “Sennò stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa, né col cavalluccio né con altro”.