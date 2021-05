Checco Zalone punzecchia Laura Pausini dopo il David: “Ci è rimasta male? Propongo uno scambio”. La sua offerta sorprende tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Checco Zalone (@checcozalone)

Checco Zalone, dopo la vittoria inaspettata ai David di Donatello, ha ricevuto il celebre Tapiro d’oro di Striscia la Notizia da Valerio Staffelli in persona. Il comico, sorprendendo tutti, ha infatti soffiato la vittoria alla favorita Laura Pausini: la canzone “Immigrato“, colonna sonora del film “Tolo Tolo” (2020), ha battuto il brano “Io sì“, per il quale la cantante aveva ricevuto il Golden Globe. Zalone, punzecchiando la rivale, ha avanzato un’offerta che ha lasciato Staffelli di stucco: “Ci è rimasta male? Propongo uno scambio“.

NON PERDERTI ANCHE —> David di Donatello, tutti i premiati della serata: chi sono

Checco Zalone punzecchia Laura Pausini dopo la vittoria del David: “Propongo uno scambio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

NON PERDERTI ANCHE —> Checco Zalone, la serata che non ti aspetti: l’attore distrutto

Con grande sorpresa da parte del pubblico, il brano “Immigrato” di Checco Zalone ha soffiato il David di Donatello al singolo “Io sì” di Laura Pausini, nella categoria “miglior canzone originale“. Un trionfo che lo stesso comico non si aspettava, e per il quale ha ricevuto il Tapiro d’oro dal celebre tg di Striscia la Notizia. Già durante la cerimonia, Zalone – in collegamento da casa – aveva manifestato il proprio sgomento: “Non sono andato perché non me l’aspettavo, forse credo poco in me stesso“.

Stuzzicato da Staffelli, Checco non ha potuto non scoccare una frecciatina alla cantante. “Il Tapiro dovremmo darlo a Laura, anzi…” – ha detto l’attore – “Se ci è rimasta male propongo uno scambio: il suo Golden Globe, a cui aspiravo, con il mio David di Donatello“.

NON PERDERTI ANCHE —> David di Donatello 2021. Non c’è pace per Laura Pausini: incredibile scelta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Checco Zalone (@checcozalone)

Con la sua pungente ironia, Zalone ha voluto sdrammatizzare una situazione già di per sé molto tesa. Il pubblico attende ora la risposta della cantante: come reagirà Laura Pausini?