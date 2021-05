“La rosa che terrò sempre nel cuore”, Emma splende tra i fiori – FOTO

Emma Marrone incanta i suoi innumerevoli fan su Instagram con una doppietta di foto da capogiro in mezzo ai fiori ma la protagonista assoluta è senza dubbio lei

La cantante Emma Marrone, o più semplicemente Emma così come si è fatta conoscere dal talent show Amici di Maria De Filippi, ha condiviso da pochi minuti uno scatto meraviglioso da lasciare a bocca aperta e innamorati pazzi i suoi tanti follower su Instagram. Due scatti favolosi in cui la cantante è immersa in uno sfondo verde accanto a delle rose rosa stupende quasi quanto lei ma che non reggono il confronto.

I commenti sono già tantissimi tra chi scrive: “Sei bella come una rosa” o chi affettuosamente afferma: “La rosa che terrò sempre nel cuore”, e ancora:“Bellissima”, “Mamma mia quanto sei bella” e molti altri, quasi 400 in poco tempo dalla pubblicazione delle sue immagini. Anche gli apprezzamenti semplici sono piovuti a valanga, ben 28 mila e 500. Ci sono anche commenti illustri come quello di Andrea La Rossa (Delogu).

Emma Marrone, il fiore più bello è lei – Foto

