Ilary Blasi, l’annuncio che tutti stavamo aspettando: “E’ maschio” – FOTO

Ilary Blasi non sta più nella pelle e posta la prima foto del nuovo arrivato su Instagram, come l’ha presa Totti? La reazione del calciatore

Lo avevano dichiarato e non è passato tanto tempo da quando la notizia ha fatto il giro del web. Finalmente è giunto il giorno tanto atteso e Ilary Blasi ha annunciato su Instagram l’arrivo del nuovo arrivato. Quale occasione migliore per festeggiare al meglio il compleanno della primogenita Chanel? La famiglia Totti continua ad allargarsi, il desiderio del capitano di formare una squadra di calcio si sta avverando.

Ilary Blasi mostra la prima – FOTO

Ilary Blasi ha appena compiuto quarant’anni, un’età importante che non ferma però la voglia di allargare la famiglia. Da sempre la conduttrice e Francesco hanno rivelato di voler avere un altro bambino. E’ giunto il momento?

Ancora no, ma è arrivato qualcun altro in casa Totti. Si chiama Alfio ed è il gatto maschio che farà compagnia a Donna Paola. “Ci son cascato di nuovo” scrive in una storia su Instagram la Blasi usando come sottofondo la canzone di Achille Lauro. Lo scorso anno infatti, la gatta è entrata a far parte della famiglia. Per il momento il Capitano non sa nulla, ma i fan già si stanno immaginando la sua reazione.

Ilary sembra proprio soddisfatta di questo new entry e non tema suo marito. Come l’anno scorso anche in questa occasione Totti accetterà il nuovo arrivato e non potrà più fare a meno di lui. Un bel regalo per Chanel che compie proprio oggi quattordici anni.