Anche a Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis toccherà dire: “C’eravamo tanto amati”. Una delle coppie più discusse degli ultimi mesi si è detta definitivamente addio. Dopo un anno insieme, la loro love story è arrivata al capolinea, stando a quanto afferma sui social la modella. Sul suo profilo Instagram la 22enne ha annunciato la decisione di chiudere la relazione con il giornalista astigiano.

Una scelta che sembrerebbe essere condivisa da entrambi. Infatti Brosio non ha rilasciato dichiarazioni aggiuntiva, ma ha semplicemente riportato il messaggio pubblicato dalla sua ormai ex fidanzata. Nelle sue Storie, Maria Laura ha scritto: “Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto. E oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita…”.

Paolo Brosio, è finita con Maria Laura De Vitis. I dettagli dell’addio

La fine della loro storia d’amore arriva quasi a sorpresa. I due erano spesso intervenuti insieme in varie trasmissioni in cui parlavano candidamente del loro rapporto. In molti però già sospettavano che la coppia fosse in crisi. Avevano fatto la prima uscita pubblica ad ottobre dello scorso anno, e ciò non aveva mancato di suscitare curiosità e perplessità.

I loro detrattori putavano il dito contro la grande differenza d’età tra i due, di ben 42 anni, sia perché le cose si erano fatte serie in un brevissimo lasso di tempo. Non erano mancati gli scoop dei paparazzi: la modella era stata pizzicata in giro per Milano in compagnia di un altro uomo, molto più giovane di Brosio.

Nel suo annuncio, Maria Laura infatti ha voluto precisare che l’affetto fra loro resterà immutato e spiegare che (a dispetto delle malelingue) il sentimento che li legava era assolutamente autentico. “Il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno. Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa”.