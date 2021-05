La bella ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni condivide una foto su Instagram praticamente senza veli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Sophie Codegoni ha condiviso sul suo profilo instagram due scatti che lasciano senza parole. Indossa un abito a rete che si tira su nella prima foto mostrando la coscia fino al lato B di profilo. Nella seconda foto invece la foto è da dietro e in primo piano c’è il suo lato B senza veli sopra il vestito traforato. Moltissimi i commenti sotto la foto da parte degli utenti:”Rappresenti in assoluto il paradigma della bellezza. Nessuna è come te. Sei ineguagliabile, inarrivabile e poi hai un lato B da salvaguardare come patrimonio dell’umanità intera”.

LEGGI ANCHE>>>“Il più bello del mondo” Sara Croce si volta e lo spettacolo è assicurato – FOTO

Sophie Codegoni senza freni sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Denise Pipitone, l’audio esclusivo a Pomeriggio 5: Barbara D’Urso fa un annuncio

L’ex tronista su instagram è diventata una furia, i suoi contenuti sono sexy e provocanti. Pose che lasciano senza fiato e abiti aperti ovunque che mostrano ogni lato del corpo dell’infleuncer. Si paragona anche a Taylor Mega in una foto dove appaiono insieme vestite uguali. Nella didascalia scrive:”Potrebbero scambiarci per gemelle?”. Effettivamente la somiglianza è notevole, stesso colore di capelli e stessa lunghezza. Stesse labbra rifatte e naso molto simile. Anche la forma degli occhi sembra essere la stessa. Insomma separate alla nascita. Tranne che la Mega è più alta e con un fisico decisamente più scolpito, ha degli addominali che farebbero imbarazzare molti uomini.

Tuttavia in molti stanno criticando la Codegoni e le sue scelte di foto e i suoi ritocchini. Ecco alcune risposte alle foto dell’influencer sui social:”Si gemelle di plastica”, “Ormai il chirurgo vi fa con lo stesso stampino”, “2 oche a passeggio”, “Stesso chirurgo”. C’è addirittura chi sostiene che la Codegoni si sia rifatta per assomigliare alla Mega, “E ovvio ti sei rifatta uguale”. Pare che l’opinione pubblica non sia d’accordo con l’aspetto della Codegoni e con il suo modo di esprimersi sui social.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Sotto ad un’altra foto infatti, dove appare mezza nuda commentano:”Già ti stai mettendo a nudo”, “Dimostri 30 anni ti sei rovinata, ti sei rifatta le labbra e sono uscite pure male, uno più basso uno più alto. ma io dico avevi delle labbra bellissime. Certo che non i soldi non sapete proprio che fare”. I follower non sembrano apprezzare il cambio di rotta della giovane a quanto pare.