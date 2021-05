Uomini e Donne, anticipazioni 13 maggio: Massimiliano sceglie! SPOILER

Uomini e Donne, anticipazioni 13 maggio: Massimiliano sceglie! A grande sorpresa, il tronista è entrato in studio elegantissimo e ha rivelato di essere pronto a scegliere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Senza ombra di dubbio, è stato uno dei troni più amati di quest’anno. Stiamo parlando di Massimiliano, giovanissimo tronista che ha deciso di partecipare al programma per cercare l’amore: certamente non pensava di riuscire a trovarlo davvero, ma è quello che è accaduto e per questo ha deciso di uscire dal programma.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Uomini e Donne anticipazioni, Maria De Filippi annuncia: “Oggi ci sarà una scelta”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a U o m in i e D o n n e (@uominiedonne)

Entrato in studio, ha rivelato di essere molto emozionato e di essere certo di essersi innamorato, per questo motivo si è sentito piuttosto sicuro di fare questo passo così importante. Successivamente sono state fatte entrare le corteggiatrici e Massimiliano ha visto i momenti più belli sia con una con l’altra. Dopo questo momento molto emozionante sia per Eugenia che per Vanessa, alle due ragazze è stato chiesto di uscire e sono state allontanate dallo studio per dare modo al tronista di fare la sua scelta.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Alla fine, con poco stupore, Massimiliano ha scelto Vanessa. Era un po’ di tempo che le cose con Eugenia non andavano benissimo ed era evidente che i due non fossero fatti l’uno per l’altra, nonostante tra di loro ci fosse una attrazione mentale molto importante.