Barbara D’Urso va in confusione, scappa il lapsus: “Perdonatemi”

Barbara D’Urso è scivolata in una gaffe gelando lo studio. La conduttrice ha fatto confusione in merito a un noto artista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso ha gelato lo studio di Pomeriggio 5. Durante la puntata di ieri è caduta in un pesante scivolone. Tra un tema e l’altro la conduttrice si è confusa in merito a un artista. A seguito della gaffe, il popolo del social è insorto.

Durante il format la presentatrice partenopea è scivolata nell’errore spiazzando tutti. Nell’ultimo periodo Barbara è finita al centro del mirino per via dei suoi ascolti in discesa. In particolare il format di Domenica Live ha registrato basso share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > Barbara D’Urso, sconvolgente verità: arriva l’annuncio di Mediaset

Barbara D’Urso, si confonde: incredibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > Barbara D’Urso e l’invito rifiutato: “Mi ha dato buca”

Barbara D’Urso nella puntata di ieri si è confusa finendo in una gaffe. Tutto è accaduto durante la sezione dedicata al gossip. In particolare un approfondimento ha riguardo Tony Renis. Il cantante ieri ha compiuto 83 anni. Proprio il nome ha fatto cadere la conduttrice in un lapsus.

“Amici, oggi compie 83 anni, il grandissimo zio Little Tony!”, ha esclamato Barbara.

“Little Tony? Che ho detto. Perdonatemi. Toni Denis, il mio grandissimo amico! Auguri un abbraccio, ti voglio bene”, il commento di Barbara. Subito la conduttrice si è resa conto della gaffe recuperando nell’immediato. Little Tony è infatti deceduto nel 2013.

Lo scivolone ha comportato subito la reazione dei social. Ma c’è chi invece difende sempre la D’Urso. La chiacchierata conduttrice in queste settimane ha fatto parlare di sè. In particolare sembra essersi legata a una nuova fiamma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Alcune indiscrezioni hanno associato il suo nome a quello di Francesco Zangrillo, un assicuratore di 48 anni.