Cristina Buccino, FOTO in auto ma il web nota questo dettaglio

Cristina Buccino posta una foto in auto, ma i fans notano subito un dettaglio che non passa inosservato e diventa motivo di conversazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Cristina Buccino sicuramente non ha bisogno di presentazioni, la modella infatti è una delle donne più belle che ci siano in Italia. Mai volgare ma sempre molto richiesta da stilisti e brand per promuovere i rispettivi prodotti – anche se qualche foto ha suscitato delle polemiche, ma lo vedremo dopo – merito dei suoi lineamenti seducenti e da un fisico che metterebbe in imbarazzo chiunque le stia accanto.

La Buccino posta quotidianamente dei contenuti inediti ricevendo quasi sempre l’approvazione da parte del web. Espressione di una bellezza mediterranea, basta poco per ottenere boom di like. Come in questa foto apparsa solo ieri, un tributo a quanto detto sinora sulla modella. La versione in tuta da sera con tanto di paillettes nere e qualche decorazione argento, giusto per dare un tocco in più all’outfit la rendono semplicemente sublime.

“Pure perfection😍😍😍dreamlady” qualcuno le scrive e Cristina ha molto gradito questo pensiero, tanto da rispondere con un like.

Cristina Buccino, il dettaglio che non sfugge

