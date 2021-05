“La dea del fascino”, Claudia Ruggeri è il sole in un giorno di pioggia – FOTO

Claudia Ruggeri alza la temperatura su Instagram ai suoi numerosi follower: la “Bonas” ha condiviso tre scatti incantevoli per la gioia di chi la segue sui social

La “Bonas” di “Avanti un altro” ha postato una tripletta di scatti sui social network che hanno fatto battere il cuore di tanti suoi fan. La splendida Claudia Ruggeri si trova su di un terrazzo in una non precisata città (probabilmente Roma) in un giorno di pioggia, con il cielo pieno di nuvole grigie. Lei è il sole di questa giornata uggiosa con il suo vestito scuro, corto e stretto mostra la sua parte migliore, anzi le sue due parti migliori: il suo incantevole viso dai lineamenti tipicamente mediterranei e le sue lunghe gambe toniche, il tutto impreziosito dal un dettaglio, le sue scarpe nere aperte dal tacco vertiginoso.

Claudia Ruggeri, la “Bonas” di “Avanti un altro” fa breccia nei cuori dei fan

