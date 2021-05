“Grande Fratello Vip”, Antonella Elia è fuori: la clamorosa sostituta

“Grande Fratello Vip 6”, Antonella Elia potrebbe non essere riconfermata come opinionista: al suo posto arriva una sostituta clamorosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, che sarà nuovamente condotta da Alfonso Signorini, è già in cantiere. Dopo il successo strepitoso dell’ultima edizione, iniziata a settembre e conclusasi a marzo dopo svariati slittamenti, gli autori stanno già lavorando a quello che si conferma essere uno dei programmi di punta di Mediaset. Moltissimi i papabili partecipanti, ed anche i vip che hanno chiesto al conduttore di poter avere una seconda possibilità. La vera novità, tuttavia, sarebbe un inaspettato cambio di rotta per quel che concerne gli opinionisti: al posto di Antonella Elia, potrebbe arrivare una clamorosa sostituta.

NON PERDERTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, Isabella massacra Gemma: “Io non l’avrei fatto”

“Grande Fratello Vip”, chi sostituirà Antonella Elia? L’indiscrezione clamorosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

NON PERDERTI ANCHE —> Grande Fratello Vip, ex ballerina di Amici nel cast? L’indiscrezione

Fervono i preparativi per la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, che con ogni probabilità partirà il prossimo autunno, sempre su Canale Cinque. Al netto delle conferme, tra cui quella di Alfonso Signorini nel ruolo di conduttore, potrebbero però esserci delle clamorose novità in merito agli opinionisti Pupo e Antonella Elia.

Si vocifera infatti che quest’ultima non sia stata confermata per la nuova edizione. Il giornalista Tommaso Martinelli di Vero, a tal proposito, ha sganciato una notizia bomba in merito alla possibile sostituta della showgirl. “Dopo il successo ottenuto lo scorso anno come concorrente del Grande Fratello Vip, adesso si mormora che possa essere la nuova opinionista della prossima edizione“: ma a chi si starà riferendo il giornalista?

NON PERDERTI ANCHE —> Uomini e Donne, Tina gela la corteggiatrice: “Ma lo sai cosa ha fatto?”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

La papabile sostituta dell’Elia sarebbe proprio Adriana Volpe, ex concorrente del programma. Dopo il flop registrato da “Ogni mattina”, la trasmissione da lei condotta su Tv8, la Volpe potrebbe presto lanciarsi in una nuova, entusiasmante avventura televisiva.