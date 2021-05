“Uomini e Donne”, Isabella massacra Gemma: “Io non l’avrei fatto”

“Uomini e Donne”, Isabella massacra Gemma e non le risparmia delle critiche al veleno: “Io non l’avrei fatto al posto tuo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Tra Isabella e Gemma sembra si sia innescata una vera e propria competizione. Le due dame, che da qualche settimana sono le protagoniste indiscusse del trono over di “Uomini e Donne“, hanno condiviso la conoscenza di Aldo, creando con quest’ultimo una sorta di “triangolo”. Se, in precedenza, il cavaliere aveva scelto di mettere da parte Isabella per riprendere la frequentazione con Gemma – che aveva a lungo corteggiato invano -, nella puntata odierna la situazione è parsa stravolta.

Aldo, che messo di fronte alle due dame era decisamente a disagio, ha lasciato intendere di non essere più propenso a conoscere Gemma. Il cavaliere, dopo essersi scusato con Isabella, le ha anche palesato di volerla risentire, ma la dama gli ha rifilato un netto due di picche. Poco dopo, Isabella si è seduta al centro per commentare la conoscenza con Andrea, che era sceso per corteggiarla. In men che non si dica, fra lei e la Galgani si è scatenato l’inferno: le accuse al veleno.

NON PERDERTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, studio in tilt, si scatena il putiferio: “Buffoni”

“Uomini e Donne”, Isabella vs Gemma: “Io non l’avrei fatto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

NON PERDERTI ANCHE —> “Uomini e donne”, dopo la scelta Massimiliano rivela: “E’ così bello…”

Dopo aver definitivamente archiviato la conoscenza con Aldo, Isabella si è seduta al centro per parlare della frequentazione con Andrea. Quest’ultimo, che durante le registrazioni appare sempre emozionatissimo, si è detto entusiasta della dama. Isabella, tuttavia, ha manifestato alcune perplessità nei confronti del suo corteggiatore, nonostante caratterialmente i due vadano molto d’accordo.

La Galgani, che non aveva ancora digerito il rifiuto di Aldo, non ha perso tempo ed ha espresso il proprio parere sulla dama. “Mi sembri molto impostata. Io ho viaggiato, mi sono spostata da Torino a Roma, ho fatto pazzie..” – ha osservato Gemma, ricevendo la pronta risposta di Isabella – “E ti è servito a qualcosa? Io non sono impostata, so fare le cose con passione“.

Isabella, non accettando le critiche della rivale, ha cercato di replicare alle sue accuse con molto garbo: “Tutto questo mi ha insegnato a valutare con attenzione le cose, perché non ho tutta la vita davanti“. La dama, che nelle ultime settimane sembra stia rubando la scena a Gemma, si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa: “Io non avrei mai fatto come te. Non mi sarei mai intromessa di nuovo in una conoscenza“.

NON PERDERTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, il cavaliere attaccato da tutti: diverbio anche con Maria

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Stando a quanto affermato, è chiaro che Isabella non ha approvato il comportamento di Gemma. L’astio tra lei e la Galgani, inizialmente scatenato da Aldo, non sembra destinato a spegnersi.