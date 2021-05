Elisa Isoardi mostra il suo sorriso più bello e l’outfit indossato fa sognare il web: la scollatura non mente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Un periodo sicuramente intenso per Elisa Isoardi, l’ex conduttrice Rai infatti sta ottenendo tantissimo affetto dal pubblico che l’ha seguita durante la sua esperienza a “L’Isola dei Famosi”, in tanti infatti a sperare che la bellissima Elisa vincesse. Ma la sfortuna derivante dall’infortunio all’occhio non le ha permesso di proseguire il reality.

Tuttavia rimane tra i naufraghi più seguiti di questa edizione ancora in corso. Elisa appare diversa, sicuramente più sicura di sé. La vita isolana ha sicuramente contribuito ad acquisire una maggiore consapevolezza, rilevandosi il reality formativo.

Ogni scatto di Elisa è un tributo alla sua bellezza: brilla di luce propria. E le basta poco per splendere, il make-up non occorre. Da sempre Elisa è stata una bellezza acqua e sapone, ed ogni foto si ritrova al centro dell’attenzione dei followers che la omaggiano sempre con teneri pensieri.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Elisa Isoardi, la foto copertina mostra le sue grazie

Per saperne di più, vai su Successivo