Tenta di dar fuoco alla compagna incinta. Arrestato per tentato omicidio

Un uomo romeno di 41 anni ha cercato di dar fuoco alla compagna incinta al secondo mese di gravidanza, la donna ha ustioni sul 50% del corpo.

Un uomo di origine romena di 41 anni ha cercato di uccidere la sua compagna, incinta al secondo mese di gravidanza, dandole fuoco con dell’alcol. La tragedia è avvenuta a Vellezzo Bellini in provincia di Pavia.

La donna ha riportato ustioni sul 50% del corpo ed è attualmente ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata, l’uomo è stato arrestato per omicidio colposo.

Continua l’odio contro le donne, cerca di ucciderla dandole fuoco

L’uomo dopo aver commesso il folle gesto è stato arrestato dai carabinieri di Bereguardo (Pavia), l’accusa è di tentato omicidio. Stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine il 41enne era ubriaco, ha iniziato a discutere con la convivente incinta, ha perso la ragione e ha messo in atto il suo terrificante piano.

Probabilmente per punire la donna ha preso dell’alcol, lo ha gettato sulla donna e le ha dato fuoco. La convivente ha subito gravi danni sul 50% del corpo, ora è ricoverata all’ ospedale Niguarda di Milano mentre l’uomo è in carcere a Pavia in attesa di essere interrogato dal pm Paolo Pietro Mazza.

Al momento dell’aggressione è stata la stessa donna a lanciare l’allarme, inizialmente ha raccontato di essere stata vittima di un incidente domestico. Dopo poco ha confessato ai carabinieri la verità.

La donna al momento è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, è al secondo mese di gravidanza ed è stretta osservazione dei medici. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Torre del Gallo a Pavia.