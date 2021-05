“Si bell comm Napl” Chiara Biasi protagonista di una FOTO mozzafiato

Chiara Biasi propone un outfit casual che farà subito tendenza. La foto mostra un paesaggio mozzafiato.

Chiara Biasi stupisce con questo scatto il popolo di Instagram. Una foto che mostra senza esitazione il fondoschiena della stessa stretto in un costume modello intero sulle tonalità dell’oro che infuoca il social. La Biasi non si vede in viso – come si può ben notare – ma lo scatto di spalle è molto gradito, per ovvi motivi.

Il lato B tondeggiante infatti diventa il protagonista assoluto di questo scatto virale pur non essendo il primo in costume. La Biasi infatti è solita postare delle immagini che la ritraggono in bikini colorati e che mostrano il fisico scolpito.

Con 2,7 milioni di followers, è sicuramente tra le più seguite ed ogni outfit diventa fonte d’ispirazione per i tantissimi utenti che amano stare al passo con le mode del momento. Ed il post che vi sveleremo adesso sicuramente lancerà dei must.

Chiara Biasi, che panorama mozzafiato

