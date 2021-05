“Non servono filtri”, Laura Chiatti è un’incantevole creatura sul set – FOTO

Laura Chiatti sorprende come al solito i suoi innumerevoli follower sui social network con uno scatto da capogiro in cui mette in mostra le sue splendide gambe grazie a un lungo spacco nel vestito blu notte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Laura Chiatti è impegnata sul set di una nuova serie tv che sta girando in questi giorni e la vedrà protagonista insieme a Loretta Goggi e Giulia Bevilacqua per la regia di Sergio Rubini. La fiction si chiamerà “Più forti del destino” e andrà in onda sulle reti di Mediaset suddivisa in otto puntate ambientate in Sicilia alla fine dell’Ottocento. La foto pubblicata da poco su Instagram è stata scattata proprio sul set dove stanno girando l’ultima opera del regista e attore pugliese.

La bella attrice è seduta sugli scalini di quella che sembra la classica roulotte che si usa durante le riprese di un film. Indossa un vestito blu notte a righe plissettato impreziosito da un cintura argentata in vita e dallo spacco sulle gambe messe in risalto anche dagli stivaletti marroni e dalle calze dello stesso colore.

La foto di Laura Chiatti che incanta il web

