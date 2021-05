Mara Venier, confessione sul passato drammatico: il racconto è straziante

Mara Venier si è aperta raccontando il suo passato. L’amata conduttrice ha stupito tutti ripercorrendo alcuni periodi molto duri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Un racconto toccante di Mara Venier ha commosso il pubblico. La conduttrice, tra le più amate in Italia, in una lunga intervista ha raccontato il suo passato. Al settimanale Nuovo ha ripercorso alcune difficili tappe della sua esistenza, stupendo tutti.

In particolare Mara ha rivelato di essere stata vittima di bullismo a scuola. I suoi compagni la presero di mira per via delle difficoltà economiche familiari. All’epoca i suoi genitori avevano richiesto il sussidio rivolto agli alunni meno facoltosi.

“Per questo i miei compagni di classe mi discriminavano ed emarginavano”, le parole della presentatrice.

Mara Venier, svela momenti bui dal suo passato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

“Non ero una bambina felice.” Questa l’inaspettata confessione della Venier. Una rivelazione argomentata con gli episodi di bullismo vissuti durante l’adolescenza. Mara era stata presa di mira dai compagni per le difficoltà economiche dei suoi genitori. Discriminata e bullizzata, l’unico punto di riferimento era sua madre Elsa. La donna soffriva molto per la situazione ma a seguito della fama della figlia ha avuto una grande rivincita.

Le due si sostennero a vicenda anche a causa dello stato di salute del padre. Spesso ricoverato, aspettavano insieme in ospedale il responso dei medici. “Proprio perché eravamo dei poveracci non ci prestavano attenzione”, il commento di Mara.

Dopo queste difficoltà, Mara ha recuperato con l’esordio come conduttrice. Innumerevoli i successi raggiunti. Tuttavia nel corso della vita ha dovuto affrontare un altro momento difficile. La madre, con cui ha sempre avuto uno splendido rapporto, si è ammalata. La donna è stata colpita dall’Alzheimer. Si è spenta nel 2015.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

A seguito della perdita la conduttrice ha vissuto un dolore incancellabile. Di recente ha pubblicato un libro dedicato alla madre e alla sua malattia. “Mamma ti ricordi di me?”, il titolo del volume.