La Regina Elisabetta torna a mostrarsi in pubblico: è la prima volta dopo la morte di Filippo. Il suo outfit non è passato inosservato, perché lanciava un chiaro messaggio per il defunto.

Una vita insieme, nelle gioie e nelle difficoltà: è immensamente triste vedere la Regina Elisabetta senza affianco il sostegno del Duca di Edimburgo.

Quel che ci ha sollevati è stato notare che, in occasione del suo ritorno in pubblico dopo il periodo di lutto, la Regina ha scelto un outfit che calava un dolce e tenero riferimento a Filippo.

Abbiamo assistito alla cerimonia d’apertura del Parlamento, una delle più importanti dell’anno. Nonostante in tempi normali questo evento si svolga con abiti tradizionali, carrozze e protocolli centenari, il 2021 lo ha vissuto in una forma ridotta a causa delle restrizione pandemiche.

Non è comunque stato meno importante rispetto agli anni precedenti, e questo ci viene dimostrato dall’accuratezza da parte della Regina nel scegliere il look più adatto all’occasione.

Anni fa, questo evento soleva vedere Sua Maestà con la pelliccia d’ermellino e la corona, ma dal 2017 ha optato per un abbigliamento più comodo e meno formale. Anche quest’anno ha rispettato la sua scelta di indossare qualcosa di più confortevole, e si è dunque presentata con un outfit da giorno: un completo firmato Angela Kelly dalle nuance lavanda e gialle che prevede anche un cappello coordinato.

La Regina Elisabetta alla cerimonia d’apertura del Parlamento: l’outfit che ricorda il Duca di Edimburgo

Dettagli floreali che assecondano questa Primavera ancora non del tutto sbocciata.

La cosiddetta State Opening of Parliament ha visto la Regina Elisabetta con un soprabito sul quale erano appuntate due spille ricevute dai genitori come regalo per il compimento dei 18 anni.

Ma è stato l’abito che ha fatto sussultare i fan della Corona: lo stesso indossato il giorno del novantottesimo compleanno del Principe Filippo. L’ultimo che i due hanno festeggiato insieme.

Sappiamo per certo che si tratti di un chiaro messaggio di ricordo del Duca di Edimburgo, perché la nostra Regina non è solita riciclare gli abiti.

Il suo è stato un romantico gesto dedicato al marito defunto, in compagnia del quale aveva partecipato a tutte le cerimonie d’apertura del Parlamento, a partire dalla sua incoronazione.

Filippo, infatti, la accompagnava nella camera dei Lord e si sedeva al suo fianco su uno dei due troni predisposti per l’occasione. Solo dal 2016, quando Filippo ha accantonato i doveri pubblici, Elisabetta è stata accompagnata dal figlio Carlo.

Questa volta, però, il trono solitamente riservato a Filippo non c’era. Così la regina ha partecipato e pronunciato il suo discorso da sola, lasciando intendere un chiaro messaggio: la vita va avanti, e chi se ne va, non ci abbandona mai davvero.