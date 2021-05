Anna Tatangelo la FOTO a letto è qualcosa di estasiante: fan in delirio

La Tatangelo ha condiviso una foto a letto che fa impazzire tutti, è sensuale e provocante il suo sguardo ti cattura

La cantante Anna Tatangelo è meravigliosa in una foto su instagram a letto con il decolleté in vista e il suo sguardo ammiccante. Nella didascalia ha scritto:”Dammi un pensiero con cui addormentarmi”. I commenti sono tantissimi:”Io con la mente sono già al tour del nuovo disco”, “Non ci sono più parole per descrivere la tua bellezza, dolcezza e sensualità”. Anna Tatangelo nei contenuti su instagram è sempre più procace e bella.

Anna Tatangelo e la confessione che sorprende

La cantante ha confessato in un’intervista che un giorno non troppo lontano vorrebbe affrontare nuovamente una gravidanza. La Tatangelo è già mamma di Andrea, avuto dal legame forte e intendo con il suo ex Gigi D’Alessio. Tuttavia al momento la bella cantante è single. Pertanto bisognerà attendere che trovi la persona giusta per vederla di nuovo con il pancione. Una dichiarazione inaspettata, perché prima di ora non aveva mai rivelato questo suo desiderio nascosto. Non sono poche le donne del mondo dello spettacolo, che dopo un divorzio o separazione con un figlio a carico, ne desiderino un’altro. Anche Melissa Satta recentemente aveva rivelato a Verissimo che dopo la rottura con l’ex marito, Kevin Boateng desiderava ricominciare con un’altro uomo e diventare mamma bis.

Questo pare essere anche il desiderio della Tatangelo. Anche se in questo momento è molto concentrata sulla carriera, tra apparizioni in televisione e il suo nuovo album con questo genere musicale nuovo e audace che la vede sotto un’altra luce. Ha cambiato tutto nella sua vita e forse ora è pronta davvero ad andare avanti, lasciandosi alle spalle il passato. Fino a poco tempo fa in lei ancora non c’era la forza di voltare pagina e infatti i tira e molla con Gigi lo hanno dimostrato.

Ma ormai hanno chiuso la loro storia definitivamente e la Tatangelo sembra essere andata avanti nel modo migliore, è pronta a cambiare vita e trovare un’altro amore. Non l’abbiamo ancora mai vista con un’altro uomo, ma presto potrebbe succedere e forse arriverà anche un fratellino o sorellina per Andrea.