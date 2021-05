“Isola dei famosi”, Cecilia difende Ignazio dopo la puntata: “Non è giusto”

E’ stata una puntata particolare per Ignazio Moser e dopo la serata Cecilia Rodriguez non ha perso occasione lanciare un appello social

Ieri sera si è conclusa un’altra puntata dell’Isola dei famosi e le sorprese non sono mancate. La sfida si fa sempre più dura e sono pochi i naufraghi che riusciranno ad arrivare dritti alla finale.

La fame comincia a farsi sentire e giorno dopo giorno stanno uscendo quei lati che non si conoscevano prima d’ora. Ignazio Moser, l’ultimo arrivato, è già finito in nomination e a qualcuno questa decisione non è andata bene.

Cecilia vicino a Ignazio: “Puntata ingiusta”

“Volevo parlare un po’ con voi per sapere cosa ne pensate – ha scritto sui social Cecilia, un po’ delusa e arrabbiata – E’ stata una puntata abbastanza ingiusta, perché non si è mai visto nella storia de L’Isola Dei Famosi che un leader vada in nomination”.

Non ha parlato solo del suo amore ma anche di Andrea Cerioli e Roberto Ciufoli, anche loro finiti in sfida. Per lei a questo punto non serve neanche continuare la sfida, visto che anche i leader sono andati in nomination.

“A questo punto se fossi stata uno di loro non farei nessuna prova, perché voglio dire uno spende tutte queste energie, che non ha più, e poi finisce in nomination. Bah”. Ha continuato a dire.

Ignazio riuscirà a vincere la nomination e ad avvicinarsi alla finale? Per lui il gioco è appena iniziato e non può di certo finire dopo appena due settimane. Il pubblico lo adora e farà di tutto per farlo restare.