“Mi fai stare male”, Nunzia De Girolamo e il red carpet che toglie il respiro – FOTO

Nunzia De Girolamo, apoteosi di eleganza per l’indimenticabile red carpet. Simbolo di bellezza che travolge e conquista tutti, il fascino della conduttrice è ineguagliabile

All’età di 45 anni, dopo l’assoluzione a dicembre 2020 dai processi giudiziari che l’avevano coinvolta, Nunzia De Girolamo sta vivendo una nuova opportunità con la sua carriera ma anche con la vita.

Seconda occasione, che le ha permesso di liberarsi dalle preoccupazioni degli anni precedenti, per dedicarsi al suo percorso, che al momento sta riscuotendo un successo senza precedenti.

Alla conduzione di “Ciao Maschio“, programma in onda su Rai 1, in un’immersione nel contemporaneo universo maschile, la presentatrice ha conquistato i telespettatori e la critica.

Ma anche gli utenti dei social, in costante crescita in termini di numeri sulle pagine dell’ex politica. In particolare sull’account Instagram, dove attualmente registra la totalità di 105 mila followers, con i quali condivide scatti dei suoi strepitosi e apprezzati look.

Ma l’ultimo post ha qualcosa di diverso, e riguarda un momento davvero speciale: il primo red carpet “che non si scorda mai”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici. I motivi sconcertanti

Nunzia De Girolamo, regina sul red carpet

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

NON PERDERTI ANCHE –> Maurizio Costanzo sul figlio Gabriele: la confessione su quella “diversità”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> “L’Eredità”, Flavio Insinna non si trattiene: “Senza l’amore”…. – FOTO

Nunzia De Girolamo stupisce il web con la sua bellezza senza tempo, esibendo il fascino sofisticato che la contraddistingue. In tutta la sua classe, calca il red carpet da regina, conquistando l’attenzione dei fotografi come una diva navigata.

Per l’occasione sfoggia un abito in rosso, che si sposa alla perfezione con i colori mediterranei della conduttrice, in un viaggio nell’immagine dell’amore. Dotato di corpino con scollo a cuore, aderente si stringe sul punto vita, esaltandolo nella sua perfetta circonferenza.

Cascata di tulle in un tripudio di eleganza che la eleva a puro incanto, il tutto confezionato dal maxi fiocco a impreziosire questo capo d’alta moda. Come acconciatura per il suo lob, ha selezionate delle dolci onde che rendono ancora più romantico l’effetto del look.

Il make up è concentrato principalmente sullo sguardo, lasciando sapientemente le labbra naturali, scelta sobria che si rivela eccellente sulla tonalità già intensa del vestito. Una lezione di classe impartita attraverso il suo personale carisma, che lascia i fan senza respiro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

I like rispecchiano la contemplazione dei fan, molti dei quali non possono resistere dal riversarla nei commenti: “Per me sei la donna più affascinante e sexy“, “Fantastica in rosso“, “Bellissima“.