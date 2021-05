“Un décolleté da brivido”, Nunzia De Girolamo fa impazzire i follower con una FOTO da urlo

Nunzia De Girolamo nella sua nuova veste incanta e stupisce il pubblico dei social con una bellezza e una sensualità fuori dal comune

Il grande pubblico era da anni abituato a vedere Nunzia De Girolamo nei panni di personaggio di spicco della politica italiana. Sempre attenta al look ma certamente più “seriosa” di quanto non si mostri nel corso del suo appuntamento in Rai a “Ciao Maschio”. Un cambiamento che però non ha per nulla lasciato delusi i suoi tantissimi fan che la premiano con ascolti sempre più che soddisfacenti. Con il suo programma in onda nella seconda serata del sabato Nunzia è riuscita infatti a centrare l’obiettivo di allargare la sua platea di ammiratori.

Se prima infatti era seguita solo dai suoi supporter di Forza Italia oggi a questi si sono aggiunti i tanti che non restano di certo indifferenti di fronte alla sua bellezza prorompente di donna del sud. Come se ciò non bastasse la De Girolamo ha saputo unire nel suo nuovo impegno televisivo anche simpatia e l’immancabile competenza.

La foto di Nunzia De Girolamo che ha fatto impazzire il web

