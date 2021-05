Amici 2021, la confessione clamorosa di Aka7even: “Con chi ho legato? Ve lo dico”

Aka7even, finalista di “Amici 2021”, ha fatto delle rivelazioni clamorose durante una diretta pubblicata tramite Instagram: il cantante non ha nascosto quello che pensa sui suoi ex compagni d’avventura

Il percorso intrapreso da Aka7even ad “Amici 2021” non si è concluso nel migliore dei modi. Il cantante, arrivato in finale, si è dovuto scontrare con Deddy e Sangiovanni, gli altri due artisti che come lui facevano parte della categoria “Canto”. Il cantautore napoletano, pur riuscendo a far ballare il pubblico sulle note dei suoi successi, non è riuscito a battere la concorrenza: mentre Sangiovanni ha avuto la meglio, aggiudicandosi il ballottaggio finale, sia lui che Deddy sono stati eliminati nel corso della prima manche.

L’avventura all’interno del noto talent ha tuttavia insegnato molto ad Aka7even, che senza dubbio ha fatto tesoro di tutte le esperienze vissute ad “Amici”. Attraverso una diretta Instagram, il cantante ha voluto ringraziare i fan che lo hanno supportato, rispondendo ad alcune domande. Un quesito scomodo, in particolare, non è passato inosservato agli ascoltatori: “Con chi ho legato di più? Ve lo dico“.

Aka7even, la confessione clamorosa sui compagni di “Amici”: “Vi spiego con chi ho legato”

All’interno della sua prima diretta Instagram, Aka7even ha risposto ad alcune domande dei followers in merito al suo percorso televisivo. “Sono fiero di quanto sono maturato ad ‘Amici’” – ha rivelato il cantautore – “Artisticamente sono uscito in maniera opposta rispetto a come sono entrato. Personalmente sono cambiato e cresciuto, ho affrontato anche dei temi molto importanti“. Il ventenne, la cui avventura nel noto talent si è conclusa lo scorso sabato, ha anche confessato di non aver del tutto smaltito la tensione accumulata: “Sono due giorni che dormo soltanto tre ore“.

Alla domanda di un utente, che gli ha chiesto con quali dei suoi compagni avesse legato di più, Aka7even ha risposto in totale franchezza. “Ho legato molto con tutti” – ha replicato, precisando poi – “Ultimamente mi sono legato molto a Deddy“.

La diretta è poi proseguita con l’invito ad acquistare il suo disco e con un augurio: “Spero di vedervi tutti ai concerti“. I fan, nei commenti, gli hanno assicurato il loro sostegno incondizionato.