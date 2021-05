Avanti un altro ha regalato un’altra imperdibile puntata al pubblico italiano, ma la gaffe di un conduttore ha fatto scalpore

E’ appena terminata un’altra puntata di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La coppia di presentatori ha un solo compito: far divertire i telespettatori e coloro che sono in studio. Non c’è giorno in cui non facciano centro e il loro lavoro è valido visto il successo degli ultimi tempi.

Mediaset ha deciso infatti di lasciare al programma anche lo spazio della Domenica sera con Avanti un altro, pure di sera. Anche i migliori però sbagliano ed oggi è quello che è accaduto ad uno dei conduttori. La gaffe ha già spopolato sul web.

GUARDA QUI>>>“Pomeriggio 5”, dibattito infuocato sul Ddl Zan: Barbara D’Urso deve intervenire

Avanti un altro, l’errore in diretta

GUARDA QUI>>>Lutto nel mondo della musica: il messaggio di cordoglio del calciatore Neymar

A metà puntata Luca Laurenti prende la parola per spiegare il tipo di gioco ai concorrenti. Si tratta della sfida tra i due partecipanti. “Di che parliamo?” chiede Paolo Bonolis ma il suo collega cade nell’errore e invece di dire la domanda e rivelare l’argomento, confessa la risposta. “Agri…” E si ferma avendo capito di aver sbagliato.

Ma ormai è troppo tardi e il notaio annulla il gioco. “Di che parlavamo” afferma un po’ deluso dal presentatore. “Agrigento era la risposta” prende in mano la situazione Paolo Bonolis che non crede a quello che è accaduto.

Luca Laurenti non sa più cosa dire, ma ormai è troppo tardi e non ha scuse. Il gioco continua con un’altra domanda e la puntata riprende il verso giusto. La gaffe che ha già fatto il giro del web.