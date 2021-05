“I Soliti Ignoti, Carmen Russo e il marito: partita incredibile

A “I Soliti Ignoti”, il quiz di Rai Uno condotto da Amadeus, una partita al cardiopalma e ricca di colpi di scena. Quello che hanno fatto i ballerini è davvero esilarante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carmen Russo (@carmenrussoreal)

Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi sono ospiti di Amadeus a “I Soliti Ignoti”. I due dovranno riuscire a racimolare un “gruzzoletto” da devolvere al centro Astaldi per le vittime delle violenze. Quello che succede è esilarante.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: una partita veramente speciale

Tra un battibecco e un balletto improvvisato Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi conducono la loro partita con allegria e qualche colpo di scena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carmen Russo (@carmenrussoreal)

L’ignoto numero uno è una signora romana di 46 anni, di nome Mimma. Il suo abbigliamento suggerisce però ai coniugi l’identità della signora. Così i due ballerini mettono immediatamente da parte 3.000 euro.

L’ignoto numero due è un signore molto distinto di nome Stefano, 60 anni. L’abbronzatura dell’uomo suggerisce qualcosa a Carmen ed Enzo Paolo. Tuttavia i due decidono di usare il primo indizio.

Dopo aver ascoltato gli indizi i ballerini danno la loro risposta che ha un valore di ben 100.000 euro. Purtroppo però i due sbagliano e perdono l’opportunità di mettere da parte una bella somma di denaro da devolvere al centro Astaldi.

Il terzo ignoto è un signore dall’abbigliamento molto particolare. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi però non sono d’accordo. Tuttavia si mettono d’accordo sulla risposta e in questo caso indovinano guadagnando 7.000 euro.

L’ignoto numero quattro è una signora napoletana che vive a Orbetello. Il fatto che la donna viva in un luogo di mare e sia abbronzata fa pensare ai due che l’ignoto sia uno skipper che fa trasferimenti di barche a vela.

In questo caso i coniugi hanno indovinato e sono esplosi di gioia. Il montepremi in questo modo sale a 73.000 euro. Con l’ignoto numero cinque, un ragazzo di Roma dall’abbigliamento molto formale, i due scelgono di usare i tre indizi a disposizione.

Dopo aver analizzato con molta attenzione le risposte del ragazzo i due danno la loro risposta. Quando l’ignoto dice loro che la risposta è esatta scoppiano di gioia e iniziano a ballare un tuca tuca.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono arrivati a mettere da parte 183.000 euro ma ancora mancano due ignoti e così i due focalizzano la loro attenzione su una particolare spilla che indossa l’ignoto.

Dopo un’attenta riflessione i coniugi danno la loro risposta ma in questo caso sbagliano perdendo una bella somma di denaro.

Con l’ignoto numero sette i coniugi usano una strategia diversa. Come prima cosa chiedono l’aiuto del domandone ma la risposta dell’ignoto non è soddisfacente così richiedono anche l’ultimo loro indizio a disposizione.

Anche in questo caso i due indovinano e si lanciano in un divertentissimo tuca tuca. L’ignoto numero otto è un ragazzo di nome Marco, 42 anni, di Velletri. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi non hanno più indizi a disposizione ma in questo caso l’abbigliamento dell’ignoto rivela molto circa la sua professione.

Così i ballerini danno la risposta esatta e mettono da parte 143.000 euro con cui dovranno arrivare all’ultima e più complicata fase del gioco, quella del parente misterioso.

Il parente misterioso è una ragazza di nome Jasmine ed è la figlia di uno degli ignoti in gara. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi scelgono uno degli ignoti come padre del parente misterioso.

La loro risposta vale 72.000 euro e qualora fosse esatta devolverebbero il montepremi al Centro Astaldi. Nel caso in cui la risposta dovesse essere errata i due ballerini tornerebbero a casa con un gioco in scatola.

I due però danno la risposta esatta e ballano scatenati un ultimo tuca tuca.

LEGGI ANCHE —–> “Oggi è un altro giorno”, Vladimir Luxuria svela dei segreti: la reazione è commovente

LEGGI ANCHE —–> “Chi l’ha visto”, shock sul caso Denise Pipitone: cosa ha detto davvero il testimone