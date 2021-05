Gianni Morandi mostra la “manona” in “riparazione”: i momenti toccanti

Gianni Morandi tiene sempre aggiornati i suoi fan sulle condizioni della sua mano, il cantante poco tempo fa ha subito un brutto incidente, mentre bruciava delle sterpaglie è scivolato ed ha riportato ustioni alle mani e alle gambe.

Lo scorso 11 marzo Gianni Morandi è rimasto vittima di un brutto incidente domestico, mentre era intendo a bruciare delle sterpaglie è scivolato ed ha riportato ustioni alle mani e alle gambe.

A causa del terribile infortunio è stato ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena per diverso tempo, sono stati giorni molti difficili per Gianni ma il 76enne con grinta e volontà è riuscito a riprendersi in breve tempo sempre con il sorriso stampato in faccia.

Le ustioni di Gianni si estendevano sul 15% del corpo ed ha sofferto parecchio nel mentre che le ferite si rimarginavano.

Gianni Morandi rassicura i suoi fan con una nuova foto

Il cantante Gianni Morandi, dopo che l’11 marzo è stato vittima di un incidente domestico, ha cercato in tutti i modi di rassicurare i suoi fan non poco preoccupati.

A giorni alterni cerca sempre di pubblicare una sua foto che lo ritrae con la mano in via di guarigione e riceve tantissimi messaggi di solidarietà dai suoi 1,2 milioni di follower.

L’ultimo aggiornamento c’è stato qualche ora fa, Gianni è sorridente ed alza la sua manona ben fasciata da un involucro trasparente, al di sotto si intravedono dei separatori per le dita così da rendere più confortevole la guarigione.

In maniera goliardica Gianni scrive: “Attenzione, mano in riparazione!”.

“Questa si che è una “mano” seria, riprenditi presto un abbraccio”, ha scritto un fan, mentre qualche altro ha commentato: “Ciao Gianni, evvai ,continua così, hai ancora una bella fasciatura però dai che il più brutto è già passato… ciao carissimo buon pranzo..”.

Il cantante è circondato di affetto che senza dubbio è stato una marcia in più per la sua repentina guarigione.