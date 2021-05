Luca Argentero, ormai è ufficiale. I fan tirano un respiro di sollievo

La notizia ormai è ufficiale, la Rai ha fatto un bellissimo regalo ai fan dell’attore torinese. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma finalmente arriva la notizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

La bella stagione si sta avvicinando e il palinsesto televisivo cambia mandando in onda le repliche, in Rai come in Mediaset, ma le notizie importanti si fanno largo.

Questa volta l’agitazione è per il bello e impossibile Luca Argentero, il palinsesto di Rai Uno per i mesi a venire è ricco di novità e chi è appassionato di televisione e di fiction non perde nessuna news a riguardo.

I fan del bellissimo attore torinese hanno ricevuto un bellissimo regalo.

LEGGI ANCHE —> Dice addio a Ballando con le Stelle. Fan increduli, non è possibile

I fan di Luca Argentero possono tirare un sospiro di sollievo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

LEGGI ANCHE —> Si chiama Emma, sua mamma è un’amatissima attrice. La riconoscete? FOTO

E’ fresca la di stampa la notizia che hanno ricominciato a girare “Doc-Nelle tue mani”, lo stesso Luca Argentero lo conferma con una foto sul suo profilo Instagram.

La serie tv ha incassato ascolti record e i fan non vedono l’ora di rivedere il dottor Andrea Fanti in azione al Policlinico Ambrosiano. Le repliche di “Doc-Nelle tue mani” saranno trasmesse da Rai Uno prossimamente mentre la prima puntata della seconda stagione è fissata per giovedì 24 giugno in prima serata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Ma prima di riappassionarci alla seconda stagione della fiction vediamo com’è finita la prima. Se fate parte di quelle poche persone che non hanno visto il bellissimo Luca Argentero in azione, fermatevi nel leggere, c’è pericolo spoiler.

Il dottor Fanti è venuto a conoscenza della domanda di trasferimento di Giulia che vuole andar via per non vivere nella competizione, ma lui la ferma dicendole che l’ospedale ha bisogno di lei.

Da questo punto riprenderà la seconda stagione nella quale si faranno anche i conti con la pandemia da covid-19.