Dice addio a Ballando con le Stelle. Fan increduli, non è possibile

Una notizia che è un fulmine a ciel sereno, nel noto programma di Rai 1 “Ballando con le Stelle” è stato fatto fuori un personaggio molto amato. I fan sono senza parole.

Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa simile, soprattutto perché i personaggi in questione sono molto amati dai fan del programma.

Si vocifera che “Ballando con le Stelle” potrebbe rivoluzionare la giuria e che Mariotto sia fuori dal talent show.

Il programma targato Rai 1 è molto amato e ogni anno riesce a portare a casa importanti risultati. Il reality è seguito da molto tempo con grande interesse da parte dei telespettatori e Milly Carlucci è la ciliegina sulla torta, con la sua raffinatezza e la sua grazia da una marcia in ad ogni edizione.

Il cast di “Ballando con le Stelle” è sempre molto variegato così da regalare sempre forti emozioni a tutti gli appassionati di cha cha cha, samba, tango e chi più ne ha più ne metta. Spesso e volentieri si creano dinamiche che mettono un po’ di brio e Milly con la sua calma e compostezza riesce sempre a sedare gli animi.

A Ballando tutto potrebbe cambiare, in primis la giuria

"Ballando con le Stelle" deve la sua fama anche alla temutissima giuria, composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, se per anni ha creato scompiglio e gossip, creando anche momenti di panico, per la prossima edizione tutto potrebbe cambiare.

La nuova stagione del talent show Rai comincerà il prossimo autunno e qualcosa si sta già muovendo per essere pronti al meglio, la produzione coadiuvata da Milly Carlucci è alle prese per creare il nuovo cast ed alcune voci parlano di un cambio di giuria.

Guillermo Mariotto ha dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo di non voler far più parte della giuria e che questa decisione è stata presa in comune accordo con la produzione. Il famosissimo stilista ha affermato di non aver alcun dissapore con Milly ma è solo molto stanco e deve recuperare le energie.

E’ un periodo molto difficile a causa del Covid-19 e fare televisione è diventato ancora più complicato, le parole del giurato non sono piaciute ai vertici Rai che potrebbero non riconfermarlo dopo quest’anno sabatico di cui ha bisogno.